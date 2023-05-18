صحف السعودية| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية.. مصرع 9 في فيضانات إيطاليا.. وزلزال 6.4 ريختر يضرب جواتيمالا

تقرير مركز الوطني للأرصاد السعودية وتحذيره من أمطار رعدية غزيرة ورعدية على 5 مناطق في المملكة

مصرع 9 في فيضانات إيطاليا

مستوطنون يقتحمون مجدداً باحات المسجد الأقصى

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جواتيمالا

بيان الخارجية الصينية بشأن المبعوث الصيني في أوكرانيا

شركة أرامكو السعودية عن استحداث منصبين جديدين

مستشفى عسكري ياباني يستقبل جرحى من الجيش الأوكرانيين





تناولت صحف السعودية ،اليوم الخميس، عدة مواضيع المحلية منها والدولية تهم المواطن العربي.



صحيفة عكاظ

ونشرت صحيفة "عكاظ" عن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



صحيفة الرياض

نشرت صحيفة "الرياض" السعودية عن مصرع تسعة أشخاص على الأقل في منطقة إيميليا رومانيا بشمال إيطاليا حيث تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات غمرت أحياء وأراض زراعية بأكملها اليوم، ما أدى إلى إلغاء سباق فورمولا واحد على حلبة إيمولا الذي كان مقررا نهاية الأسبوع.

وأكد رئيس منطقة إميليا رومانيا الإيطالية ستيفانو بوناتشيني أن الفيضانات أدت إلى تشريد الآلاف من منازلهم وتسببت في أضرار واسعة، مبينا أن هناك تقارير إضافية عن مفقودين.

من جهة أخرى أفاد الدفاع المدني الإيطالي بانقطاع الكهرباء عن حوالي 50 ألف شخص بينما تعطلت شبكة الهاتف المحمول لـ100 ألف شخص.



كما نشرت "الرياض" عن اقتحام اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن العشرات من المستوطنين اقتحموا الأقصى، قبل ساعات من تنظيمهم لما يسمى مسيرة الأعلام الاستفزازية، التي ستنظم في شوارع البلدة القديمة بالقدس، وقد نشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها على مداخل مدينة القدس، لتأمين عملية الاقتحام، بالتزامن مع ذلك أغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالأقصى، ومنعت الفلسطينيين من دخوله.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إن ما يسمى مسيرة الأعلام العبثية الاستفزازية، لا تمنح الاحتلال أية شرعية، ولن تنجح سياساتهم القمعية القائمة على القوة في تغيير معالم مدينة القدس، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني قادر على إفشال كل مخططات التهويد والاستيطان بصموده وثباته ودفاعه عن مدينة القدس ومقدساتها

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة "المدينة" أنباء عن ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة كويشي في جواتيمالا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية, أن الزلزال شعر به سكان في ولاية واهاكا بالمكسيك وكذلك السلفادور.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.



صحيفة اليوم

نشرت صحيفة "اليوم" عن قول وزارة الخارجية الصينية إن مبعوثا صينيا خاصا أشار خلال زيارته لكييف هذا الأسبوع إلى أنه لا يوجد حل سحري للحرب في أوكرانيا، لكنه حث الطرفين على تهيئة الظروف لمحادثات السلام.

وزار لي هوي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوروبا وآسيا، كييف يومي الثلاثاء والأربعاء، وتبادل وجهات النظر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية الأوكراني، وغيرهما من المسؤولين، حول سبل إنهاء الصراع مع روسيا، عبر تسوية سياسية، حسبما ورد في بيان وزارة الخارجية الصينية.

وجاء في البيان، أن الصين مستعدة لتشجيع المجتمع الدولي على إيجاد أكبر أرضية مشتركة لحل الأزمة الأوكرانية، وبذل جهودها الخاصة لوقف القتال، وإعلان وقف إطلاق النار، واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن.

وحسب البيان: "لعبت الصين دوما دورا بناءً في تخفيف وطأة الوضع الإنساني في أوكرانيا بطريقتها الخاصة، وستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا في حدود قدرتها".

صحيفة الوطن

نشرت صحيفة الوطن السعودية عن إعلان شركة أرامكو السعودية عن استحداث منصبين جديدين، وهم الرئيس للتنقيب والإنتاج والرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق.

وكلاهما مع نواب الرئيس التنفيذيين يرتبطون إداريًا برئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، وتم تعيين الأستاذ ناصر بن خالد النعيمي رئيسًا للتنقيب والإنتاج، والأستاذ محمد بن يحيى القحطاني رئيسًا للتكرير والكيميائيات والتسويق، وسيكون التعيينان اللذان تم استحداثهما، ووافق عليهما مجلس الإدارة، ساريين اعتبارًا من 1 يوليو 2023، وبذلك يحلان محل المنصبين السابقين (النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب والإنتاج؛ النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق).

صحيفة الشرق الاوسط

نشرت الشرق الأوسط عن قول عضو بارز في الائتلاف الحاكم في اليابان، إن بلاده تستعد لاستقبال جنود أوكرانيين مصابين في مستشفى بطوكيو يديره جيشها، في أحدث إجراء لإظهار الدعم بعد الغزو الروسي.

وأضاف المشرع، في تصريحات لوكالة «رويترز»، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن هذه ستكون المرة الأولى التي يعالج فيها المستشفى المركزي لقوات الدفاع الذاتي جنوداً أجانب. وأردف قائلاً إن التفاصيل ستُحدد خلال اجتماع بين وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا والسفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي في وقت لاحق اليوم، لكن من المرجح أن يتحمل الجانب الياباني معظم التكاليف.