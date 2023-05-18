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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرارات تحفيز الاستثمار سوف تساهم في تعافى العملة المصرية

نادر الخبيري عضو
نادر الخبيري عضو لجنة القيم بمجلس النواب

قال النائب نادر الخبيري عضو لجنة القيم بمجلس النواب ،إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، أحدثت حراكا كبيرا فى الاقتصاد المصرى، وأعطت إشارات إيجابية للداخل والخارج أن الدولة المصرية قادرة على تخطي الصعوبات ، وان مناخ الاستثمار فى مصر مناخ آمن وجاذب للمستثمرين .

 

وأضاف النائب  نادر الخبيري، أن الدولة المصرية ملتزمة تسدد كافة التزاماتها وأنها قادرة على سد الفجوة الدولارية، لافتا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها من أجل تحفيز الاستثمار ستتم متابعتها على الارض وكل وزير مسئول سيقوم بمتابعة القرار الذي يخصه وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسرعة و الجرأة الشديدة في اتخاذ القرار.

 

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الاستثمار ستعمل على جذب العديد من الاستثمارات والتي من شأنها زيادة فرص العمل، لافتا إلى أننا كدولة مطالبون بتوفير مليون فرصة عمل سنويا نظرا لزيادة معدلات النمو.

 

وأكد عضو مجلس النواب ، أن جميع الخبراء أجمعوا على ان الحالة الحالية للجنيه المصري أعطت أقل من قيمته السوقية وبالتالي شغل الحكومة الشاغل هو عودة الجنيه لقيمته الحقيقية، مشيرا إلى أنه مع نقص العملة الصعبة هناك مبالغة في تقدير الجنيه.

 

وأشار النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ،الى ان زيادة العملة الصعبة تساعد في مضاعفة قيمة الجنيه، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم ومنها انخفاض الأسعار وبالتالي سيشعر المواطن بتحسن ونتائج الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين البيئة الاقتصادية في مصر . 

نادر الخبيري لجنة القيم مجلس النواب الإقتصاد المصرى المجلس الأعلى للاستثمار

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