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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصبوا على رواد البنوك.. سقوط موظفي خدمة العملاء المزيفين

النصب
النصب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو البريد أو مندوبى إحدى الوزارات وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا تم تحديد العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وأمكن ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة  فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه")، وأمكن الإستدلال على (عدد 9 من المجنى عليهم).. وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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