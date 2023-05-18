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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة صدمها قطار طنطا- المحلة أثناء عبور قضبان السكة الحديد

جثة فتاة بالغربية
جثة فتاة بالغربية

شهدت منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم وفاة فتاة  أثناء  عبورها شريط السكة الحديد أسفل عجلات قطار خط "طنطا _المحلة" وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا يفيد بورود  بلاغا حول وقوع حـادث ووجود متوفية بالمكان المشار إليه.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

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 كشفت التحريات الأمنية أنه خلال عبور طالبه تدعى " جنا أحمد الشبراوي " تبلغ من العمر 16 عام شريط السكة الحديد، صدمـها قطار، مما أسفر عن وفاتها، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى المحلة العام.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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