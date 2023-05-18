محامية عن مشكلة الولاية: الأم من حقها تدير مصلحة أبنائها بشكل قانوني

قالت مها أبو بكر محامية، إن اليوم نتحدث عن الوصاية ولم نلتفت إلى مشكلة الولاية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها، والأم من حقها أن تدير مصلحة أبنائها بشكل قانوني سواء في المدرسة أو غيره، لأن المرأة المصرية شريكة في طفلها مع الأب.

وأضافت “أبو بكر”، خلال كلمتها بالجلسة النقاشية المتعلقة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن مسألة الوصاية بها شق قانوني تكون فيه الرقابة سابقة على فكرة الصرف، وهذا يعطلنا أمام مشكلة، وأطالب بأن تكون الرقابة لاحقة وليست سابقة.

وتابعت أبو بكر، أوصي بأن يكون هناك حماية من الدولة على الأسرة غير القادرة على إعالة أطفالها.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».

ويناقش الحوار الوطني اليوم، المحور المجتمعي، خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

إننا ندعو الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

