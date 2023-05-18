رئيس مياه الشرب بالجيزة: تجديد إعتماد الأيزو الدولية لمركز التدريب بالشركة

اجتاز مركز التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الاختبارات اللازمة لتجديد إعتماد شهادة الأيزو الدولية.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أن تجديد الإعتماد، جاء بعد مراجعة الجهة المانحة كافة الإجراءات والمعايير اللازمة للتجديد.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أن التجديد شمل، إعتماد نظام إدارة الجودة 2015- 9001 للعام الخامس على التوالي، فيما تم إعتماد نظام إدارة الجودة الخاصة بالمؤسسات التعليمية 2018 :21001 للعام الثاني.

ولفت بدوي، إلى إهتمام الشركة بالتطوير الدائم لمنظومة التدريب، من خلال تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومتنوعة لكافة العاملين، والتي لها بالغ الأثر في تعزيز ورفع كفاءة ومهارة العاملين، مشيراً إلى أن تجديد شهادة الأيزو يعكس مدى الإلتزام بالمعايير القياسية في مجال التدريب

