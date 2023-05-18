عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رئيس مياه الشرب بالجيزة: تجديد إعتماد الأيزو الدولية لمركز التدريب بالشركة

صدى البلد

اجتاز مركز التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الاختبارات اللازمة لتجديد إعتماد شهادة الأيزو الدولية.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أن تجديد الإعتماد، جاء بعد مراجعة الجهة المانحة كافة الإجراءات والمعايير اللازمة للتجديد.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أن التجديد شمل، إعتماد نظام إدارة الجودة 2015- 9001 للعام الخامس على التوالي، فيما تم إعتماد نظام إدارة الجودة الخاصة بالمؤسسات التعليمية 2018 :21001 للعام الثاني.

ولفت بدوي، إلى إهتمام الشركة بالتطوير الدائم لمنظومة التدريب، من خلال تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومتنوعة لكافة العاملين، والتي لها بالغ الأثر في تعزيز ورفع كفاءة ومهارة العاملين، مشيراً إلى أن تجديد شهادة الأيزو يعكس مدى الإلتزام بالمعايير القياسية في مجال التدريب
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي ظهرت الآن في المدارس بـ4 ألوان |اعرف نتيجتك

خلال ساعات.. ماذا يحدث في اجتماع لجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

ترشيحاتنا

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

متحدث الرئاسة: سد النهضة يمثل بندا دائما على أعمال القمة العربية

متحدث الرئاسة: سد النهضة بند دائم على أعمال القمة العربية

فعلها أمام الأهلي .. قرار مفاجئ من صن داونز قبل مواجهة الوداد

متحدث الرئاسة : نأمل حل أزمة سوريا بفاعلية بعد عودتها إلى الجامعة العربية

متحدث الرئاسة: مصر تسعى لتثبيت الهدنة السودانية ووقف إطلاق النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مرعبة لانفجار سكوتر داخل مطبخ منزل في لندن.. كيف نحذرها؟

5 أبطال يمثلون مصر في بطولة السومو الأمريكية المفتوحة

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

فيديو

مش محتاج تكون غني.. إزاي تحقق أرباح من صندوق الاستثمار في الذهب|فيديو

زلزال عنيف يضرب عدة دول | ماذا يحدث؟ ..فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه وهبوط الذهب | ماذا يحدث؟ ..فيديو

وجهه شاحب.. أحدث ظهور للفنان عادل إمام في عيد ميلاده الـ83| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ