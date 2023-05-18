الصحفي منشار الأخبار.. سؤال يثير الجدل فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

شهد إمتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية سؤال فى النحو عن الصحافة ومهنة الصحفى فى أول أيام الإمتحانات.

وجاء بامتحان اللغة العربية في سؤال النحو العبارة التالية:"الصحفي منشار الأخبار"، على أن يحدد الطالب من خلال"ما تحته خط مشتق نوعه "اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اله، صيغة مبالغة".

من جانبها قررت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بإدارة طوخ التعليمية، والتحقيق مع مجموعة من العاملين باللجنة بسبب مخالفة قانون 205 لسنة 2020 بالإخلال بأعمال الامتحانات وتناول الطعام أثناء اللجنة.

ووجهت سماح إبراهيم بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية فى العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وأضافت أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني ، مشددة أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت على تركيز الجهود على تطوير العمل من حيث الأداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية، مشددة على عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير وفى نفس الوقت يتم منح التقدير والتكريم للمتميزين.

وتابعت أن رؤساء اللجان سيتم التواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا والكترونيا للمتابعة الفورية لسير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه بعضهم.