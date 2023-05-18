بعد 5 دقائق من انطلاقه.. تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

تداول عدد من صفحات السوشيال ميديا صورا لامتحان مادة اللغة العربية، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القليوبية حاليا داخل اللجان الامتحانية في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وقال مصدر مسئول بديوان عام المديرية بالقليوبية إنه جاري تتبع ورقة الامتحان المصورة عبر صفحات السوشيال ميديا، للتأكد منها سواء كانت صحيحة من عدمه، والوصول الي المُتسبب في تصويرها وتداولها عبر السوشيال ميديا.



وكان محافظ القليوبية قد تفقد أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان بمدن بنها وكفر شكر وطوخ يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.



وتفقد المحافظ ومرافقوه سير اعمال الإمتحانات حيث يؤدى 99 الف طالب وطالبة اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء داخل 431 لجنة على مستوى ١٢ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.



واكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل لجان الإمتحانات ، مشددا على ضرورة توفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر دون أية معوقات، بالإضافة الى أهمية توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس والأمن لتوفير سبل الدعم للطلاب.



وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات، واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد علي ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.



وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه يتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.



وشددت على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهواتف المحمولة، أو أى وسيلة أخرى تمكن أو تسهم فى الغش الإلكتروني، مع الالتزام بالزي المدرسي، والمظهر اللائق، وعدم ارتداء أى زي يخالف الزي المدرسى.