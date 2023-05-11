وكيل تعليم القليوبية تتفقد سير الامتحانات بمدارس قليوب

تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية سير الامتحانات في لجان مدارس إدارة قليوب التعليمية.

وتابعت وكيل الوزارة لجان مدرسة عزيز المصري الابتدائية، قليوب الحديثة، والفريق سعد الدين الشاذلي الرسمية لغات.

وخلال متابعة المدارس أكدت أن مواصفات الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات وتشمل المنهج الدراسي المقرر وليس من خارجه.

كما أكدت وكيل تعليم القليوبية ضرورة الانضباط والالتزام داخل اللجان وتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات داخل اللجان والتشديد على عدم الغش وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا أثناء الامتحانات.

واطمأنت على حسن سير الامتحانات داخل اللجان، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ونبهت على نظافة وتهوية اللجان باستمرار وتأكيد إضاءة اللجان وتوفير أمن وسلامة اللجان، وتواجد الزائرة الصحية باستمرار للاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب.