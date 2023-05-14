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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القليوبية: غرف عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية في حيث يؤدى الطلاب الامتحانات في 844 مدرسة تضم 124226 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وكيل تعليم القليوبية مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية حيث أكدت على توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان وتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة والتوقيع على فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميا والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.


كما شددت  خلال الاجتماع على ضرورة التحلي بالدقة والنظام في العمل مع الالتزام بضوابط الامتحانات القانونية ، مؤكدة علي  ضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات بالمديرية لتذليل أي عقبات تواجه أعمال الامتحانات بجميع اللجان بالمحافظة لضمان حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان.


وأكدت أيضا علي  ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية ومنع استخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أي أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق امتحانات منضبطة ومنع الغش نهائيا داخل اللجان مع توفير الهدوء داخل اللجان الامتحانية.


كما وجها علي  رؤساء اللجان بعمل اجتماع مع الملاحظين والتأكد من شخصيتهم من خلال خطاب التكليف وبطاقة الرقم القومى  مع اختيار غرفة خاصة للكنترول وتعليق جدول الامتحانات فى مكان ظاهر للطلاب، بالإضافة إلى عمل دليل للجان وتوضيح مكان كل لجنة به.

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