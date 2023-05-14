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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على جودة الإنتاج.. محافظ القليوبية يتابع مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة|شاهد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به وجودة الإنتاج، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج.

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وتفقدَّ "المحافظ" عنابر التربية للدجاج وعنابرالإنتاج للبيع للسوق المحلي، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة، موجهاً بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهاماً من المشروع فى رفع العبء عن كاهل مواطني القليوبية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية وإستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن.
وفي السياق ذاته أشار "المحافظ" إلى ضرورة البدء فى استغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية عليها وإختيار أنسب المشروعات الزراعية لإقامتها، كزراعة النخيل والصوب الزراعية، لزيادة إستثمارات المشروع وتعظيم الإستفادة منه، بالإضافة إلى تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية له.
 أوضح "الهجان" إلى أن هذا المشروع تبلُغ الطاقة الإنتاجية له حوالي ٣٠ مليون بيضة فى العام الواحد والإنتاج اليومي يصل إلى ٣٣ ألف بيضه يومياً، ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما ٥ آلاف طن سنوياً، كما يشمل (٢عنبر تربية + ٦ عنابر إنتاج)، وتبلغ طاقة العنبر الواحد ٢٢.٥ ألف طائر، مؤكداً أن المشروع يُساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

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القليوبية المشروعات الزراعية القطاع الداجني تحقيق الاكتفاء الذاتي مشروع ال30 مليون بيضة مدينة الخانكة محافظ القليوبية

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