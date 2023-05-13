فتح باب التقدم للطلاب المصريين المحولين بجامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب المصريين المحولين من جامعات بإحدى الدول "الروسية والأوكرانية والسودانية"، للعام 2023-2024، موضحة أن القبول بأولوية التقديم المحولين من الجامعات المشار إليها فقط.



وقالت الجامعة أن التقديم للتحويل إلى الجامعة الأهلية بالعبور للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية، وهي كليات "الطب البشرى، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال".

وتضم جامعة بنها الأهلية العديد من المباني ومنها، المباني الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وكذلك المناطق الترفيهية والرياضية، حيث تمت مراعاة كافة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وقد بدأت الدراسة في 4 كليات وهي (الطب البشري، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.