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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أيادي مصرية.. جامعة بنها تنظم معرض الابتكارات الثاني 21 مايو

معرض الإبتكارات
معرض الإبتكارات

ينظم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الابتكارات الثاني بجامعة بنها تحت عنوان "أيادي مصرية"، يوم الأحد الموافق 21 مايو الجارى.

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وقال الدكتورأيمن سمير مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال أنه سيتم  استقبال المشاركات حتى يوم الاثنين الموافق 15 مايو الجارى ، مشيرا الى الى أن القطاعات المفتوحة للمشاركة هى : القطاع الهندسي (الروبوتات، الصناعات الجديدة والمتطورة، إحلال المنتجات المستوردة ..) ، وقطاع البرمجيات وعلوم الحاسب (تطوير البرمجيات/ التطبيقات، الذكاء الاصطناعي..) ، والقطاع البيطري والزراعي (منتجات زراعية وحيوانية، الإعلان والإنتاج الداجنى او الحيواني..) ، والقطاع الصحي (مخرجات البحث العلمي القابلة للتصنيع والتسويق، الكليات المعنية (الطب والتمريض والعلوم) ، وقطاع الصناعات المتنوعة (الملابس، المنتجات المنزلية، بدائل المنتجات المستورة ..)
واشار الدكتور أيمن سمير الى أنه ستُمنح جوائز مالية لأفضل الابتكارات المقدمة من العارضين، حيث تحصل المراكز الثلاثة الأولى لكل قطاع على جوائز نقدية قيمتها: المركز الأول: 15 ألف جنيه والمركزالثاني: 10 آلاف جنيه والمركز الثالث: 7 آلاف جنيه.
واضاف أن شروط الاشتراك بالمعرض هى تقبل المشاركات في صور فردية أو فرق لا تتجاوز 5 أشخاص والمشاركة مفتوحة لجميع الجامعات المصرية (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والموظفين) ، كما انه ليس شرطًا وجود نموذج أولي للمشاركة، ولكن يُعَدُّ وجود نموذج أولي افضلية للمنافسة ، على أن تحجب المشاركات إذا كان الفرد الفريق حصل على جائزة او دعم مالي على نفس الفكرة المقدمة مسبقا ، كما تحجب الجوائز عن أي قطاع إذا كانت نسبة تقييمه أقل من 60 %.

جامعة بنها نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال أيادي مصرية تطوير البرمجيات

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