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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب الترشح لعمادة هندسة شبرا بجامعة بنها .. تعرف على الشروط والتفاصيل

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم لعمادة كلية الهندسة بشبرا، وذلك بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 16/05/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 23/05/2023 في مقر الجامعة بمكتب رئيس الجامعة.

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التقدم بالأوراق من 5 نسخ لإدارة الجامعة

وقالت الجامعة أنه على المترشحون التقدم بأوراق ترشحهم من خمس نسخ، أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

الشروط والإجراءات للتقدم لعمادة الكلية

وعلى من يريد التقدم مراعاة الشروط والإجراءات التالية:
أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون أستاذاً عاملاً بالكلية حال الترشح للعمادة وأن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح
ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.
ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أوبعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.
ألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة تولية المنصب.

فحص الأوراق واعلان المستبعدين خلال 48 ساعة

يذكر أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال اسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.

جامعة بنها اختيار عمداء الكليات قانون تنظيم الجامعات الدكتور جمال سوسة فتح باب الترشح

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