رئيس جامعة بنها يفتتح معرض المشروعات الطلابية فى العلوم التطبيقية

افتتح الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها معرض المشروعات الطلابية وذلك على هامش المؤتمر السنوى الثاني للدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية.



جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلابية، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة ، وطلاب الجامعة المشاركين بأبحاث فى المؤتمر.



واستمع رئيس الجامعة ومرافقوه خلال تفقدهم مشروعات طلاب المراحل الجامعية الأولى المشاركين فى المؤتمر إلى شرح من مشرفي المشروعات من الطلاب.



وأكد الدكتور جمال سوسه أن جامعة بنها تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وصناعة المستقبل ، مشيرا الى أن المعرض الطلابي يعد نموذجا رائعا للتوأمة والتكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة حيث شاركت 10 كليات فى المشروعات بحوالي 70 مشروعا ، فاز منهم 29 مشروعا طلابيا فى مختلف التخصصات.



وأشاد رئيس الجامعة بمشروعات طلاب جامعة بنها، مؤكدًا على دعمه واهتمامه لتطوير هذه الابتكارات وتوظيفها في المشروعات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وحل مشاكله داخل محافظة القليوبية.



من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى أن مشاركة الطلاب فى المؤتمر الثاني للعلوم التطبيقية يأتي في إطار تعزيز المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية ، والمساهمة في بناء الانسان والمجتمع.



واضاف الدكتور تامر سمير أن المعرض ياتى فى إطار تطوير العملية التعليمية بالجامعة ويضم مجالات "الهندسة والفنون والعلوم البيطرية والزراعية والطب والعلوم الاساسية والحاسبات والذكاء الاصطناعى ، مشيرا الى أنه تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال بجوائز مالية بالإضافة إلى تبني هذه الأفكار والأبحاث لتكون قابلة للتطبيق.