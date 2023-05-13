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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقيمة 10 ملايين جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد معدات النظافة الجديدة ..صور

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال توريد ٢ لودر سعة ٢متر مكعب لصالح مدينتي الخصوص وطوخ بتكلفة ١٠ ملايين جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ لدعم منظومة النظافة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع ونقل المُخلفات  وتحسين مستوى النظافة العامة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين. 

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فيما شددَ "الهجان" على  أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لجميع المُعدات مع توفير سائقين مُدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالُك.

وأكدَّ محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بمنظومة النظافة من خلال توفير المُعدات الحديثة التي تسهُم في القضاء على مُشكلة تجمعات القمامة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مُشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لإستعادة المظهر الحضاري لكل مدينة وعودة الإنضباط لشوارع القليوبية ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام، للإرتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

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القليوبية الخطة الاستثمارية النظافة العامة تجمعات القمامة تراكمات القمامة دعم منظومة النظافة صحة المواطنين محافظ القليوبية مستوى النظافة العامة

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