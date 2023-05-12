عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: تقديم الدعم للنهوض بالصناعات المصرية ومحاربة البطالة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لزيارة إحدى الشركات الكبرى لصناعة الغزل والمنسوجات والصباغة بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم قطاع الصناعة والمستثمرين بالمحافظة لا سيما في قطاع النسيج والتي تتميز به مدينة شبرا الخيمة وأحد العلامات البارزة بها.

محافظ القليوبية: إزالة خمسة منازل تتعارض مع أعمال محور الخصوص الجديد

المركز الأول في الكيك بوكس لفتيات شبرا الخيمة بالقليوبية

تفقد المحافظ المصنع والذي يقع على مساحة 22 ألف متر ويضم أكثر من 2000 عامل عمالة مباشرة وأكثر من 3000 عامل من العمالة غير المباشرة، ويعد المصنع من المصانع المتكاملة التي تضم جميع مراحل صناعة الملابس، التي تبدأ بالغزل والنسيج ثم الصباغة والطباعة والتفصيل لتكون منتج متكامل عالي الجودة مطابق للمواصفات الأوربية، ويتم تصديره للعديد من دول العالم لحساب أكبر وأشهر الماركات العالمية .

من جانبه أثنى المحافظ على العمل داخل المصنع وما تتميز به المنتجات التي يقوم بإنتاجها، فضلا عن كونه يقوم بتوفير العديد من فرص العمل للشباب في كافة التخصصات المختلفة سواء الفنية أو الهندسية، مؤكدا أن المحافظة دائما تدعم المستثمرين الجادين الذين يسهمون في التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس حي شبرا الخيمة بضروة النهوض بالشوارع الجانبية للمصنع والمصانع المجاورة والعمل على رفع كفائتها من خلال رصف تلك الشوارع ومنع إلقاء القمامة بها ووضع صناديق قمامة على الأرصفة الجانبية، والتنسيق مع المرور لعمل خدمات وتنظيم الحركة المرورية ومنع المخالفات بتلك الشوارع التي تخدم المناطق الصناعية بشبرا الخيمة.

القليوبية قطاع الصناعة والمستثمرين الغزل شبرا الخيمة الماركات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: إزالة خمسة منازل تتعارض مع أعمال محور الخصوص الجديد

المركز الأول في الكيك بوكس لفتيات شبرا الخيمة بالقليوبية

قطع الكهرباء عن قرى بنها فى القليوبية لأعمال الصيانة الطارئة

ترشيحاتنا

بعد الإعفاء من الجمارك| طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية

قتل 9 أشخاص حتى الآن| مرض غامض ينتشر بدولة أفريقية.. هل يصل مصر ؟

صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل شائع يجعل الملائكة لا تكتبك من الحاضرين

موعد عودة بعثة الأهلي بعد خوض مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجدي النور وعمر مكرم

أعضاء عمومية المهن التمثيلية يحضرون ندوة منظومة الفاتورة الإليكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

تشخيص مبكر ينقذ حياتك.. 4 علامات للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

قبل وبعد العملية.. 10 صور تكشف عن تطور إطلالات مي كساب

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

فيديو

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ