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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: إزالة خمسة منازل تتعارض مع أعمال محور الخصوص الجديد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالمحاور الرئيسية، فضلا عن تفقد أعمال عدد من مشروعات الطرق القومية التي تتم بنطاق الحي.

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بدأ المحافظ الجولة بتفقد موقع إنشاء ربط محور الخصوص الجديد بمحور مؤسسة الزكاة والذي يتم تنفيذه من قبل الشركة الوطنية للطرق ضمن المحاور المرورية الجديدة بالعاصمة، وجه المحافظ رئيس الحي بالبدء في إجراءات إزالة خمسة منازل تتعارض مع أعمال ربط المحورين موجها بسرعة صرف التعويضات للمتضررين .

كما تفقد المحافظ كوبري السواح بنطاق حي شرق شبرا الخيمة ووجه بضرورة العمل على نظافة الكوبري أولا بأول حيث جاري التنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة النقل لرفع كفاءة الكوبري بالكامل وذلك للعمل على تيسير الحركة المرورية بالمنطقة وتماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بطريق ترعة الإسماعيلية.

وخلال جولة وجه المحافظ بإستمرار أعمال النظافة على تلك المحاور الجديدة ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها .

كما وجه المحافظ بإستمرار التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام والعمل على تيسير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة.

القليوبية شبرا الخيمة المحاور الرئيسية الطرق القومية الخصوص

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