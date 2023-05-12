عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المركز الأول في الكيك بوكس لفتيات شبرا الخيمة بالقليوبية

جانب من البطولة
جانب من البطولة

حصلت اللاعبة هاجر السيد بمركز شباب المنشية بشبرا الخيمة على الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة الجمهورية في الكيك بوكس.

قطع الكهرباء عن قرى بنها فى القليوبية لأعمال الصيانة الطارئة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر


من جانبه هنأ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الفائزة لما حققته من إنجازات تشهد لهم بمستقبل باهر ، و تمثيل مشرف للمراكز شباب  بالمحافظة التى ساعدت على بناء شخصيات رياضية  بتزليل الصعاب و المعوقات لتحقيق هذا الإنجاز.


وأكد الصبروط أهمية ممارسة الرياضة والتى تتم وفق الأسس السليمة والقواعد العامة للسلوك الصحيح ، والبعد عن الأفكار الهدامة التى تستهدف شبابنا بممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية والثقافية و الاجتماعية.

شبرا الخيمة الانشطة الرياضية الشباب والرياضة بطولة الجمهورية الميدالية الذهبية ممارسة الأنشطة الرياضية وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

إكرامي يكشف حقيقة اعتذار رمضان صبحي لإدارة الأهلي وموقفه النهائي من العودة

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

موضوعات متعلقة

قطع الكهرباء عن قرى بنها فى القليوبية لأعمال الصيانة الطارئة

إزالة 10 حالات تعد على ممتلكات الري في القليوبية

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر

ترشيحاتنا

الهجرة: مؤتمر الجاليات بالخارج نقطة تلاقي ذات صدى واسع بين المصريين ودولتهم

بعد نفي موسكو انتصارات كييف.. تصريح أوكراني جديد يؤكد التقدم في باخموت

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

شروط تعديل بيانات ترخيص المشروعات المتوسطة وفقا للقانون

نتنياهو يعقد جلسة مشاورات لتقييم الوضع مع كبار قادة الأجهزة الأمنية

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا

توقف عنها فورا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

طريقة عمل طعمية الحمص في البيت| بأسهل الخطوات

نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ