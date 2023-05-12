المركز الأول في الكيك بوكس لفتيات شبرا الخيمة بالقليوبية

حصلت اللاعبة هاجر السيد بمركز شباب المنشية بشبرا الخيمة على الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة الجمهورية في الكيك بوكس.



من جانبه هنأ الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الفائزة لما حققته من إنجازات تشهد لهم بمستقبل باهر ، و تمثيل مشرف للمراكز شباب بالمحافظة التى ساعدت على بناء شخصيات رياضية بتزليل الصعاب و المعوقات لتحقيق هذا الإنجاز.



وأكد الصبروط أهمية ممارسة الرياضة والتى تتم وفق الأسس السليمة والقواعد العامة للسلوك الصحيح ، والبعد عن الأفكار الهدامة التى تستهدف شبابنا بممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية والثقافية و الاجتماعية.