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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يُتابع إزالة 4 حالات متعارضة مع الطريق الحر بنها- المنصورة الجديد

حملة إزالة
حملة إزالة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة 4 حالات مُتعارضة مع الطريق الحر بنها-المنصورة بنطاق قرية تصفا بكفر شكر والتى تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

 ويأتي ذلك في إطار الجولات اليومية التي يُجريها المحافظ لدفع الأعمال وحل المُشكلات ميدانياً.

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ووجه "الهجان" بدفع الأعمال وبذل جهد مضاعف للإنتهاء من إزالة تلك المباني ورفع مخلفات البناء أولاً بأول لتسليم الطريق للشركات المنفذة في الموعد المحدد تزامناً مع متابعة صرف المستحقات لأصحاب المباني، مع إتخاذ الإحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مُشدداً على رئيس مركز ومدينة كفر شكر  بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع اعمال طريق بنها - المنصورة الجديد.

 


أوضح "الهجان" أن أعمال إنشاء طريق بنها المنصورة الحر  بنطاق المحافظة سوف يُساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات به ذهاباً وإياباً لإستيعاب الضغط المرورى. 
وتجدر الإشارة إلى أن الطريق الحر بنها-المنصوره هو إنشاء جديد من أوله لأخره بطول 73 كم، ويربط ميناء دمياط بمحافظات الدلتا وكذلك الطريق الإقليمي وطريق إسكندرية الزراعى، ليصل إجمالى طول الطريق 140 كم تقريباً مما يساعد فى سهولة حركة النقل وكذلك يختصر الوقت للنصف ويخفف الضغط على الطريق غرب الرياح التوفيقى.

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