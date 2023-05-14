عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: توريد 71 ألف طن قمح بالصوامع منذ بدء الحصاد.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مجمع صوامع عرب العليقات بمدينة الخانكة لمُتابعة إنتظام عملية توريد القمح وذلك مع إنطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.

للاطمئنان على جودة الإنتاج.. محافظ القليوبية يتابع مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة|شاهد

محافظ القليوبية يُتابع إزالة 4 حالات متعارضة مع الطريق الحر بنها- المنصورة الجديد


وأوضح محافظ القليوبية ، أن إجمالي ما تم حصاده حتي الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 39455 فدان قمح، وأن اجمالي ما تم توريده حتى الأن بلغ 71532 طن،  مُشيراً إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على إنتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت المحافظ، إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم. 

وتابع الهجان آليات ومراحل توريد القمح بالمحمع بدءً من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف علي درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، يذكر أن القمح المحلى المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوه لتكون درجة نقاوة ٢٣.٥ بسعر ١٥٠٠ جنيه للأردب، ودرجة نقاوة ٢٣ بسعر ١٤٧٥جنيه للأردب ودرجة نقاوة ٢٢.٥ بسعر ١٤٥٠جنيه للأردب وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها ٤٨ساعة.

وخلال تفقده لمجمع الصوامع إلتقى "المحافظ" بعدد من المزارعين والموردين للإطمئنان علي تقديم التسهيلات اللازمة لهم من خلال السماح للتجار المعتمدين بتجميع الأقماح دون التقيد بالحدود الجغرافية داخل المحافظة، مُشدداً على مديري مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات إستلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والعمل بنظام الورديات صباحاً ومساءً في متابعة آخر مستجدات عمليات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من المحصول مع التأكُد من مطابقته لكافة الإشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين.

وتابع: بالإضافة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على مُكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، لافتاً إلى إستمرار متابعته مع مسئولي التموين والجهات المعنية لإجراءات التوريد لإحكام السيطرة والرقابة على منظومة التوريد وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

جدير بالذكر أن مجمع صوامع عرب العليقات يُعد من أكبر مجمع للصوامع على مستوى الجمهورية كونه يستوعب تخزين مايقرب من ٩٠ ألف طن مقسمة على ١٨خلية كل خلية تستوعب ٥٠٠٠طن، كما يتضمن مجمع الصوامع وحدة تحكم إليكترونية تُدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.

Untitled666
Untitled666
Untitled3333
Untitled3333
Untitled55555555555555555
Untitled55555555555555555
القليوبية بدء موسم الحصاد توجيهات القيادة السياسية صرف مستحقات المزارعين مدينة الخانكة محصول القمح محافظ القليوبية مستحقات المزارعين موسم الحصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

شوبير يفتح النار على أوسوريو مدرب الزمالك

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

موضوعات متعلقة

للاطمئنان على جودة الإنتاج.. محافظ القليوبية يتابع مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة|شاهد

محافظ القليوبية يُتابع إزالة 4 حالات متعارضة مع الطريق الحر بنها- المنصورة الجديد

بقيمة 10 ملايين جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد معدات النظافة الجديدة ..صور

ترشيحاتنا

انتخابات تركيا.. كيليتشدار أوغلو يدلي بصوته ويؤكد: سيأتي الربيع

تعرف على حالات عدم ترقية الموظف في قانون الخدمة المدنية

السيسي: التعامل مع مخزون المياه الجوفية طبقا للمعايير العالمية ضرورة منعا للهدر

السيسي: لا بد من استخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات.. فيديو

موعد جنازة وعزاء أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين

احذر .. 3 صفات تجعلك عُرضة لوساوس الشيطان ومس الجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنقذ الملايين من السرطان ..قصة حصول مصرية باليابان على أفضل رسالة دكتوراه

جدل تحكيمي وأخطاء بالجملة.. الزمالك في ورطة بعد الخسارة من الإسماعيلي

أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا وسهل التعامل معه

ماذا يفعل كوب من الكركدية قبل العلاقة الزوجية؟

فيديو

معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ