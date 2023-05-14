محافظ القليوبية: توريد 71 ألف طن قمح بالصوامع منذ بدء الحصاد.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مجمع صوامع عرب العليقات بمدينة الخانكة لمُتابعة إنتظام عملية توريد القمح وذلك مع إنطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.



وأوضح محافظ القليوبية ، أن إجمالي ما تم حصاده حتي الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 39455 فدان قمح، وأن اجمالي ما تم توريده حتى الأن بلغ 71532 طن، مُشيراً إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للإطمئنان على إنتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت المحافظ، إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وتابع الهجان آليات ومراحل توريد القمح بالمحمع بدءً من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف علي درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، يذكر أن القمح المحلى المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوه لتكون درجة نقاوة ٢٣.٥ بسعر ١٥٠٠ جنيه للأردب، ودرجة نقاوة ٢٣ بسعر ١٤٧٥جنيه للأردب ودرجة نقاوة ٢٢.٥ بسعر ١٤٥٠جنيه للأردب وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها ٤٨ساعة.

وخلال تفقده لمجمع الصوامع إلتقى "المحافظ" بعدد من المزارعين والموردين للإطمئنان علي تقديم التسهيلات اللازمة لهم من خلال السماح للتجار المعتمدين بتجميع الأقماح دون التقيد بالحدود الجغرافية داخل المحافظة، مُشدداً على مديري مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات إستلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والعمل بنظام الورديات صباحاً ومساءً في متابعة آخر مستجدات عمليات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من المحصول مع التأكُد من مطابقته لكافة الإشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين.

وتابع: بالإضافة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على مُكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، لافتاً إلى إستمرار متابعته مع مسئولي التموين والجهات المعنية لإجراءات التوريد لإحكام السيطرة والرقابة على منظومة التوريد وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

جدير بالذكر أن مجمع صوامع عرب العليقات يُعد من أكبر مجمع للصوامع على مستوى الجمهورية كونه يستوعب تخزين مايقرب من ٩٠ ألف طن مقسمة على ١٨خلية كل خلية تستوعب ٥٠٠٠طن، كما يتضمن مجمع الصوامع وحدة تحكم إليكترونية تُدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.

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