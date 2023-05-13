18 مايو .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية ، التي من المقرر أن تنطلق اعتبارا من الخميس 18 وحتى 24 مايو الجاري بمدارس التعليم العام والرسمية للغات والرياضية.

و أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات الخاصة بضمان حسن سير العملية الإمتحانية وانتظام اللجان ومنها:ضرورة الالتزام بالزي المدرسي وممنوع اصطحاب الموبايل نهائيا والسماعات البلوتوث والساعات الذكية ، كما أنه غير مسموح بدخول أولياء الأمور بصحبة الطلاب لأي سبب وكذلك إحضار الطالب أو الطالبة أدواتهم الخاصة بهم، وعدم استخدام أدوات الآخرين لضمان هدوء والتزام اللجنة، والتأكيد على الالتزام بالآداب العامة داخل اللجنة.

كما أكدت على ضرورة الالتزام باستخدام القلم الجاف الأزرق في الإجابة وعدم إحضار أي مذكرات أو كتب أو أوراق ومواجهة حاسمة للغش الإلكتروني بالامتحانات.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية موجها بتوفير الاستعدادات لضمان حسن سير الامتحانات دون معوقات.