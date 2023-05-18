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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لإبراز الهوية .. التيار الإصلاحي يطالب بعمل كرنفال وطني بطعم ولون مصري

محمد جمال الدين٫
محمد جمال الدين٫ ممثل عن التيار الإصلاحي

قال محمد جمال الدين٫ ممثل عن التيار الإصلاحي٫ إن الهوية الوطنية في كل أمة الخصائص والسمات التي تتميز بها وتترجم روح الانتماء لدى أبنائها.

وأضاف جمال الدين٫ ممثل عن التيار الإصلاح٫ خلال مناقشة لجنة الثقافة بالمحور المجتمعي جلسة بعنوان “الهوية الوطنية”٫ في اليوم الثالث للحوار الوطني٫: “الهوية الوطنية لها أهميتها في رفع شأن الأمم وازدهارها وبدونها تفقد الأمم كل معاني وجودها”.

 

وأشار إلى أن مصر تتمتع بهوية وطنية قوية راسخة ومميزة على مر التاريخ ليست حديثة أو مخترعة بل هي أصيلة متأصلة٫ ولكنها تواجه حملات شرسة ومستمرة من التشويه والتضليل والتشويش”.

وطالب محمد جمال الدين٫ ممثل عن التيار الإصلاحي٫ بعمل كرنفال وطني بطعم ولون مصري يكون في جميع محافظات مصر ويتم الترويج له داخليا وخارجيا لإبراز جمال ولون الهوية المصرية التي كانت ومازالت أساس مصر والعالم بأسرة.

الهوية الوطنية الهوية المصرية المحور المجتمع المحور المجتمعي حملات شرسة التيار الإصلاحي لجنة الثقافة محافظات مصر

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