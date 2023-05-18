الأمين العام المساعد لمستقبل وطن: نؤيد اندماجات الأحزاب لتقوية الحياة السياسية

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحياة السياسية تقوم على وجود أحزاب سياسية قوية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني فرصة أمام القوى الحزبية من أجل إعادة دورها الفاعل مرة أخرى، وأن حزبه رغم كونه يحظى بالأغلبية البرلمانية، إلا أنه يتمنى أن تكون هناك منافسة حزبية تعطي له دفعة أكبر.

وأضاف "هلال"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حزب مستقبل وطن، يدعم الأحزاب ويتطلع إلى وجود أحزاب قوية، لذلك يقترح أن يكون هناك نوع من أنواع التسهيل لدعم الأحزاب السياسية، ليس شرطًا أن يكون من خلال التمويل، وإنما من الممكن أن يتم السماح للأحزاب السياسية القيام بأعمال تجارية بشروط معينة كي توفر تمويل لها.

وبشأن الاندماجات، قال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه يجب أن يكون هناك تسهيل لعملية الاندماجات بين الأحزاب، في إطار محددات معينة، وكل الأحزاب المتوافقة في الأفكار والتوجهات والرؤى، يتيح لها لها الاندماج، بشرط أن تكون فترة انتقالية.

كان قد صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بان مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة.

ومن المقرر أن يناقش الحوار الوطني المحور السياسي يوم الأحد المقبل، ملف الأحزاب السياسية.