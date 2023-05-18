برلماني: الأماكن الفقيرة الأكثر عرضه للخطر الإلكتروني ويجب تعديل قانون جرائم المعلومات

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك مجموعة واسعة من المخاطر التي يواجها الأطفال على الإنترنت وهي التنمر وحالات من الاستغلال الجنسي وهناك حالات أخرى بخصوص الابتزاز الإلكتروني، موضحا أن أهمية الانترنت وتعامل الأطفال معه تكمن في إكسابهم معارف وتنوير حياتيه.

وشدد "فريد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لابد من أن يكون هناك إشراف أدبي من الآباء على الأطفال واعتباره ذلك شئ مهم، مضيفا: "الفئات الأضعف في المجتمع هو الأكثر تعرضًا للمخاطر بصورة أكبر، والأماكن الأكثر فقرًا هم الأكثر تعرضًا لمخاطر الإنترنت".

وتابع: "هناك بعض التشريعات الجيدة في صدد الخروج، لكي تحمي المواطنين من مخاطر الإنترنت"، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد في الدستور التي تحمي المواطنين من المخاطر الإلكترونية، وأننا نحتاج إلى تعديل المادة 25 بقانون جرائم المعلومات الخاصة بالقيم الأسرية لأنها فضفافة جدًا.