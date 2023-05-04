محمد فريد: الحوار الوطني هو الخطوة الأولى لتأسيس الجمهورية الجديدة

قال الدكتور محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن التنوع والتعددية واتساع مساحات المشاركة يساعد علي التقدم والتطور.

وأضاف "محمد فريد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن الكثير شارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والجميع كان منفتح للحوار للوصول لمساحات مشتركة لخلق حالة التوافق في القضايا الوطنية التي تمس حياة جميع المصريين.

الخطوة الأولى لتأسيس الجمهورية الجديدة

وتابع الدكتور محمد فريد، أن الحوار الوطني هو الخطوة الأولى لتأسيس الجمهورية الجديدة، ولا يوجد مجتمع يكون به لون واحد من الأحزاب أو الحياة السياسية وينجح لابد من التنوع والاختلاف.