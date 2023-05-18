خاص| هتلر: أعدنا الثقة لكوماندوز اليد.. وسعيد بإنهاء الموسم بلقب لجماهير الزمالك

أكد أحمد هتلر المدير الفني لفريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، بطولة كأس الكؤوس الأفريقية هي الأصعب طوال مشواري الرياضي ومضيفا، سعيد بإنهاء الموسم بلقب لجماهير الزمالك.

وأكمل هتلر في تصريحات خاصة لصدى البلد: أصعب بطولة كلاعب ومدرب خصوصا بعد خسارتنا البطولة عربية والدوري والكأس وكأس السوبر وفقد اللاعبين الثقة في الفوز وبدأنا العمل علي عودة الروح الرياضة وعودة فريق الكوماندوز للألقاب من جديد.

وأكمل : الجميع هاجم اللاعبين الكبار ولكن اليوم هم من صنعوا الفارق وحققوا الفوز واللقب الغالي علي قلوب جماهير الزمالك، أحمد الأحمر تحمل الكثير من الضغوطات قبل المباراة ولكن كان داعما ومساندا للاعبين والفريق ونجحنا جميعا في النهاية.

وعن وجود إضافات جديدة للجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك قال هتلر: لم نتحدث بشأن هذا الأمر بعد ولكن أنا ابن من أبناء نادي الزمالك وأخدمه في أي وقت سواء استمرار في منصبي أو وجودي مع مدرب أجنبي.

وعن خطته أمام الأهلي أكد هتلر أن النادي الأهلي يمتاز باللعب الجماعي السريع خصوصا في الهجمات المرتدة وهو ما حاولنا قفله عليهم طوال المباراة ولعبنا نحن بطريقتهم.

واختتم هتلر تصريحاته قائلا: الموسم القادم سيشهد تدعمات كثيرة خصوصا بعد رحيل حسن قداح للإحتراف في أوروبا وبالتأكيد سيتم التركيز علي أبناء النادي وخصوصا فريق 2002 و2004.

وتوج نادي الزمالك بلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بعد الفوز علي الأهلي بنتيجة 25-26 في المباراة النهائية التي اقيمت علي صالة الأهلي بمقره في الجزيرة.