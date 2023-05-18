عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على المتهمين بأداء حركات استعراضية بسياراتهم في النزهة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

القي رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين بأداء حركات إستعراضية بسياراتهم بمنطقة النزهة .

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول شكوي على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضرر فيها صاحب الحساب المشار إليه بقيام بعض الأشخاص بأداء حركات إستعراضية بسياراتهم بالشارع محل سكنه بمنطقة النزهة بالقاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإستهداف المنطقة محل الشكوى وتمكنت من ضبط قائدى السيارات المُشار إليها شخصين تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الامنية بمنطقة النزهة قائدي السيارات مديرية أمن القاهرة موقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

ضبط سائق عطل المرور بالمقطم من خلال عمل حركات إستعراضية

بعد فيديو على فيسبوك .. الأمن يكشف حقيقة مشاجرة أسطوانات الغاز بالقاهرة

مباحث القاهرة تضبط المتهمين بسرقة حديد أسوار كوبريين.. صور

بلاغ سرقة يقود الشرطة لضبط 5 ملايين جنيه بحوزة عصابة النقد الأجنبي

مديرية أمن القاهرة تكشف لغز العديد من وقائع السرقة وتضبط مرتكبيها

القبض على 5 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة

سقوط مقاول هارب من أحكام وغرامات بـ5 ملايين جنيه

ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص في القاهرة

ترشيحاتنا

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ