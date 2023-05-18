القبض على المتهمين بأداء حركات استعراضية بسياراتهم في النزهة

القي رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين بأداء حركات إستعراضية بسياراتهم بمنطقة النزهة .

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول شكوي على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضرر فيها صاحب الحساب المشار إليه بقيام بعض الأشخاص بأداء حركات إستعراضية بسياراتهم بالشارع محل سكنه بمنطقة النزهة بالقاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإستهداف المنطقة محل الشكوى وتمكنت من ضبط قائدى السيارات المُشار إليها شخصين تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.