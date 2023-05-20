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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

صدى البلد

اكتشف علماء الفلك كوكبًا خارجيًا جديدًا يحتمل أن يكون مغطى بالبراكين وهو في بحجم الأرض، ويُطلق عليه اسم LP 791-18 d، وتمت دراسته باستخدام بيانات من TESS التابع لناسا وتلسكوب Spitzer Space Telescope المتقاعد، بالإضافة إلى مجموعة من المراصد الأرضية.

شاهد الفيديو:

ووفقًا للدراسة التي نشرت في المجلة العلمية نيتشر، يمكن لهذا الكوكب أن يتعرض للانفجارات البركانية بشكل مستمر، ما يجعله مشابهًا لقمر المشتري Io، الجسم الأكثر نشاطًا بركانيًا في نظامنا الشمسي.

ويعتبراكتشاف هذا الكوكب الجديد إنجازًا علميًا مهمًا، حيث يعد البحث عن كواكب خارج نظامنا الشمسي واحدًا من أهم مجالات البحث الفلكي في الوقت الحالي.

شاهد الفيديو:

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