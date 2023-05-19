لوكاس مورا مهاجم توتنهام على رادار الدوري السعودي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اهتمام بعض الأندية السعودية بالتعاقد مع لوكاس مورا، مهاجم فريق توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



كان نادي توتنهام، أعلن أمس الخميس، رحيل لوكاس مورا عن الفريق بنهاية عقده في يونيو المقبل.



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" تلقى لوكاس مورا اتصالات من بعض الأندية السعودية والإيطالية والأمريكية لضم في صفقة انتقال حر".

أضاف:" سيقوم لوكاس مورا بتقييم خياراته خلال الفترة المقبلة".



وانضم لوكاس مورا لنادي توتنهام 2018 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخلال الفترة التي قضاها مع النادي اللندني خاض 219 مباراة وسجل 38 هدفا.