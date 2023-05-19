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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 36.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 16745.54 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%.

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أداء سلبي لمؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي

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وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 2962.04 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 4497.03 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 20026.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3745.36 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.864 مليار ورقة منفذة على 379 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.260 مليار ورقة منفذة على 374 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 76.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.29%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

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