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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة الرئيسي يهبط 3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي

البورصة
البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 16745.54 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 2962.04 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 4497.03 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 20026.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3745.36 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 22.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.864 مليار ورقة منفذة على 379 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.260 مليار ورقة منفذة على 374 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 76.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.29%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة ايجى أكس 30 قيمة التداول للسندات مؤشر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الأسهم الصغيرة

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