نجم ليفربول السابق يتغنى بـ صلاح : مثل ميسي ورونالدو

تغنى الكرواتي ديان لوفرين، نجم ليفربول السابق والحالي لنادي ليون الفرنسي، بنجمنا المصري محمد صلاح، زميله السابق بفريق الريدز.

ويقدم الدولي المصري محمد صلاح مستويات رائعة مع فريق ليفربول منذ انضمامه الريدز.

وقال لوفرين في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية: “لا يوجد الكثير مثل صلاح فهو مثل ميسي ورونالدو، إنه يلعب في الخمسة مواسم الماضية ويسجل كل عام 25 أو 30 هدفا، إنه لم يتعرض للإصابة أبدا، هو يلعب كجناح وهو يسجل الأهداف أكثر من هاري كين”.

واضاف: “صلاح صديق جيد، من الرائع امتلاك صديق مثل صلاح، نحن نتحدث كل شهر، مرتين على الأقل أسبوعيا، وأتمنى له التوفيق دائما”.