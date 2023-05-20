تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

زوجة تقتل زوجها .. أدلت سيدة باعترافات تفصيلية لقتلها زوجها بمعاونة ابنهما بعد كتم أنفاسه في محافظة الأقصر على طريقة ريا وسكينة حيث تسببت الخلافات الدائمة بينهما في إنهاء حياته.

شبهة جنائية

كانت البداية بورود بلاغ إلى رجال الشرطة بالأقصر يفيد وفاة أحد الأشخاص داخل مسكنه، ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتبين أنه في يوم الواقعة سمع الجيران صرخات واستغاثة جارهم المسن، وحينما توجهوا لمنزله للاطمئنان عليه أخبرتهم زوجته بأن الأمور بخير، وقام الأهالي بإبلاغ رجال الشرطة، وتبين مقتل المسن داخل منزله.

ولمتابعة المزيد حول مقتل زوج على يد زوجته وابنه في الأقصر .. تابع الفيديو جراف التالي: