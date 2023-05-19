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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة .. مدحت العدل : مسلسل ضخم لـ شريهان | قريبًا

الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست مدحت العدل

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، وجود عمل جديد مع الفنانة شريهان الفترة المقبلة، وقال "العدل": انتظروا شريهان في مسلسل ضخم ومسرحية قريبا.

وأضاف العدل خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الفنانة شريهان فنانة ملهمة وجميلة وتتعامل مع الفن بروح الهواية والبحث عن التفاصيل والمجهود غير العادي. 


وقدمت شريهان عدة أعمال درامية من أهمها أفلام كش ملك وعرق البلح والعشق والدم بالإضافة إلى عدة مسلسلات أشهرها الجلاد والحب ودعوني أعيش والامتحان وناري ودموعي وابتسامتي ورحمة ونار ودخان وعدة مسرحيات أشهرها سك على بناتك مع فؤاد المهندس. 

 

مسلسل عملة نادرة


وخلال الحلقة تحدث السيناريست الكبير، عن كواليس مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللي كريم والصعوبات التي واجهته في العمل، كما تحدث عن سر تأجيل مشروع قصة حياة عمرو دياب
ورد العدل على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك مستقبلا.

كما تحدث العدل، لأول مرة عن حياته الخاصة، قائلا: كتبت جزء من مواقف حصلت بيني وبين زوجتي في هذه الأغنية.

ويذاع برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

مدحت العدل شريهان إيمان أبوطالب مسلسل عملة نادرة نيللي كريم

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