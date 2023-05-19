وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد منتجات معرض إطلالة للطلائع

تفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الجمعة الموافق 19مايو 2023 منتجات النشء التي تم تنفيذها خلال البرنامج التعليمي والمهاري تحت مسمى "إطلالة" وذلك بمركز شباب منيل شيحة التابع لإدارة شباب أبو النمرس.

رافقه بالجولة حسام عاشور عضو مجلس النواب ،عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب ، هاله شعبان مدير إدارة تنمية النشء ،إياد فتحي مدير إدارة أبو النمرس والقائمين على المركز.

تفقد الوكيل المنتجات التي أنتجها النشء خلال البرنامج التعليمي والمهاري لمجالات تصميم وتنفيذ الملابس وصناعة الأكسسوار من خامات البيئة مثل الأقمشة و،الخرز، الستان ...وغيرها .

كما تبادل الحديث مع النشء والمدربين وأستمع لمدى الإستفادة التي تحققت من أجتيازهم لهذا البرنامج وأطلع

على منتجاتهم وأعمالهم خلال فترة التدريب .

أشاد وكيل الوزارة بالدور الهام والفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي نحو النشء في تحديث البرامج المقدمة إليهم مع إعدادهم الإعداد الجيد لسوق العمل في المستقبل وثقل مهاراتهم وتوجيه هواياتهم التوجيه العلمي الصحيح.

وبدورهم شكر المتدربين الوكيل على إتاحة هذه الفرصة داخل مراكز الشباب وبدون مقابل مما ساعد جميع الفئات على الإستفادة من تلك الأهداف على نطاق واسع.

الجدير بالذكر أن البرنامج تم على مرحلتين في صورة ورش عمل للفترة العمرية من 15-18 سنه بهدف فتح سبل جديدة لتنمية وغرس العمل الحر لبعض المهن المختلفة والإرتقاء بالذوق العام والمستوى الإقتصادي للأسرة وذلك لعدد 60 من النشء.

يأتي برنامج إطلالة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات من جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وأشراف هاله عثمان مدير عام البرامج والأنشطة، عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب وهاله شعبان مدير إدارة تنمية النشء ومن الإداره مشرف المشروع صفاء محمد ،أحمد عامر.

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