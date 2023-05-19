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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدحت العدل يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك ورأيه في مرتضى منصور

السيناريست والكاتب
السيناريست والكاتب مدحت العدل

قال السيناريست والكاتب مدحت العدل، إنه ليس متعصبا إلا عند تشجيعه نادي الزمالك فقط، متابعا نعم قلت منذ عام ونصف إنني أريد الترشح لرئاسة نادي الزمالك، قلت هذا عندما أقالوا مرتضى منصور وشعرت وقتها بالخوف على النادي، وقلت بالحرف.. لو لم يعد مرتضي منصور للزمالك سأرشح نفسي. 

وأوضح العدل في حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض، أنه لن يترشح لرئاسة الزمالك الا إذا أقيمت انتخابات، وانه راض تماما عن أداء مرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك منذ عام ٢٠١٤، خاصة بعد أن فاز الزمالك بعدد كبير من البطولات أثناء رئاسته.

 

النادي الأهلي


وأضاف مدحت العدل: محمد العدل ورمزي العدل يشجعان النادي الأهلي، لكن احنا مش بنعاير بعض علشان الأهلي والزمالك، ولا أحب أن أعلن عن آرائي على الفيس بوك، خاصة فيما يتعلق بأخبار كرة القدم حتى لا أكون سببا في غضب أو زعل الجمهور.

مدحت العدل نادي الزمالك مرتضى منصور النادي الأهلي محمد العدل

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