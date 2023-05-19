متخافش .. مدحت العدل يوجّه طلبا لـ عمرو دياب على الهواء

قال الكاتب والسيناريست الكبير مدحت العدل إن عمرو دياب كان يريد في فترة من الفترات عمل مسلسل تليفزيوني، مؤكدا أن عمرو دياب من الصعب أن يشارك في بطولة مسلسل، لكن أطالبه بالرجوع إلى السينما.

وأوضح العدل خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض، المذاع عبر فضائية الحياة، أكيد عمرو دياب خايف، لكن بقوله متخافش، اعمل فيلمين وتلاتة وأربعة كمان.

الفنان عمرو دياب



وكشف مدحت العدل عن أقرب أغانيه التي قام بتأليفها لعمرو دياب، قائلا: وإيه يعني.. كانت أول أغنية ألفتها لعمرو دياب، متابعا كتبت جزءا من مواقف تعرضت لها مع زوجتي في بعض الأغاني وكل أعمالي تحمل قدرا من ذاتي.