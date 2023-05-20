القمة العربية في جدة| إشادة برلمانية بكلمة السيسي .. نواب : مصر تدعم الاستقرار والبُعد عن الصراعات

رئيس صحة الشيوخ: كلمة الرئيس بقمة جدة كشفت عن حجم التحديات بالمنطقة

برلمانية: كلمة السيسي بالقمة العربية حملت العديد من الرسائل الهامة

برلمانية : قمة جدة تبحث في مضمون المصلحة العامة للوطن العربي

انطلقت في جدة القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة، وذلك بحضور الرئيس السيسي.

وحول هذه القمة، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بكلمات الرئيس السيسي خلال إنعقاد القمة العربية، مؤكدين علي دور مصر الريادى في تحقيق الامن والاستقرار للشعوب ومحاولات انهاء الصراعات القائمة.

بداية، قال النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة، جاءت واضحة وصريحة وكاشفة لأهم التحديات التي تواجه المنطقة في ظل ما تمر به من ظروف قاسية تهدد حاضرنا ومستقبلنا .

التمسك بالخيار الاستراتيجي





وثمن رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، تأكيد الرئيس السيسي في كلمته بشأن موقف مصر الثابت من التمسك بالخيار الاستراتيجي وتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.



وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول في كلمته الأزمة السودانية محذرا من أن الأزمة التى اشتعلت فى السودان الشقيق تنذر - إذا لم نتعاون فى احتوائها - بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، بالإضافة إلى الأزمات فى ليبيا واليمن، مشددا على ضرورة وجود تحرك عربي مشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى .



وأشار الدكتور على مهران إلى أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية اليوم بجدة أيضا حملت العديد من الرسائل المشاركين بالقمة بشأن ضرورة تحقيق التكامل السياسي وتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا المنطقة وضرورة التكاتف وتوحيد جهود التهدئة في كافة الأزمات المحيطة من أجل إعلاء قيم العمل العربي وتوحيد آليات الجهود المتبعة لإنهاء الصراعات ومجابهة الأزمات الاقتصادية والعسكرية والأمنية .

ومن جانبها أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، حرص الدولة المصرية علي نجاح القمة العربية في دورتها الـ32، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يترأس وفد مصر، وقادة وزعماء الدول العربية الشقيقية ، اليوم الجمعة، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من أجل تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الدول، وتوحيد الصف، لصالح الأشقاء العرب.



وقالت نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن عقد قمة "التغيير والتجديد" يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العديد من القضايا والتحديات وأزمات إقليمية ودولية تستوجب علينا تنسيق المواقف بين الأشقاء، لمواجهة أزماتها، وتحقق الأمن والأستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، مشيرة إلي أن قمة جدة جمعت القادة العرب للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بعد القمة التي عقدت في الجزائر في نوفمبر الماضي، مما يدل علي اهتمام الاشقاء بقضايا وهموم الشعوب .

ضبط العلاقات وإنهاء الصراعات



وثمنت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي بالقمة والتي أكدت خلالها علي أهمية الأمن القومي العربي وهو كل لا يتجزأ فقد حان الوقت لضبط العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية، التى نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم، فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، مؤكدة ان الرئيس بعث من خلال كملته العديد من الرسائل الهامة علي المستوي العربي والإقليمي والدولي والتي تأتي في مقدمتها إنهاء الصراعات في المنطقة وتحقيق السلام العادل والشامل لفلسطين.



وأضافت نائبة حماة الوطن، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت كاشفة وواضحة وأظهرت إيمانه الدائم بوحدة المصير ووضع الجميع أمام مسئولياته في ضرورة تفعيل التعاون العربي المشترك للوصول لبناء قوة عربية تكرس من مفهوم الوطن العربي، ووضع حلول عاجلة لإنهاء النزاعات المستجدة على المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وما يتعلق بالمجريات في السودان ولبنان وليبيا وسوريا واليمن والعراق.

فيما علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق القمة العربية في دورتها ال٣٢ بجدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، معقبة “ في رأيي أن هذه القمة تحمل طابع مختلف وجاءت كلمة الرئيس لتحمل في طياتها معاني تعكس الوضع الذي تمر به الدول العربية ومدى التحديات التي تواجهها المنطقة العربية من آثار سلبية بالأخص التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأشارت “ محروس” فى تصريحات لها اليوم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة رسالة واضحة وصريحة عن مدي أهمية التعاون العربي لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة العربية ، موضحة أن سلامة الأمن القومي المصري جزء من استقرار الأمن القومي العربي الذي لا يتحقق إلا برسم خريطة طريق تعاونية بين الدول لمجابهة كافة التحديات.

تحقيق المصلحة العامة للوطن العربي

واستكملت "محروس" : أثق في الشخصية الاعتبارية التي صنعتها القمة العربية اليوم واتمني أن تعمل جاهدة لحل أزمة السودان حتي نتفادي أي تبعيات كارثية علي المنطقة فضلا عن القضية الفلسطينية، كما أن هذه القمة تبحث في مضمون المصلحة العامة للوطن العربي.

وأعربت "مرثا محروس" عن سعادتها بعودة سوريا إلي جامعة الدول العربية ومشاركتها في القمة العربية قائلة أعتقد أن عودة الجمهورية السورية علي الساحة الدولية كان مخطط لها من قبل الرؤساء العرب وهي دليل علي قوتنا واتحادنا العربي وإيمانهم بأن الفُرقة العربية لا يمكن أن ينتج عنها إلا الضعف العربي.

واختتمت النائبة حديثها، قائلة “ أثق بأن هذه العودة سوف ينتج عنها آثار إيجابية واتحاد قوي تحصد ثمارها المنطقة العربية ككل، و هذه القمة في رأيي قمة لم الشمل العربي وبمثابة إعادة ترتيب لشكل العلاقة التعاونية بين الأشقاء العرب”.