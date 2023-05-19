قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

أثنى الإعلامي أحمد موسى، على أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، في المؤتمر الصحفي في ختام القمة الـ 32 لجامعة الدول العربية.



وقال أحمد موسى، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أحد أبرز الشخصيات الدبلوماسية في الوطن العربي والشرق الأوسط ولا يصح الحديث معه بهذه اللهجة أو هذه الطريقة.

ورد عليه أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، قائلا :"مش وقته يا احمد يا موسي دلوقتي".

أبو الغيط

وتابع أحمد موسى، أنه :"نرحب بعودة سوريا بجامعة الدول العربية، الأمين العام واحد من أبرز الدبلوماسيين و لا يليق ابدأ في مؤتمر صحفي عالمي الحديث بهذه الطريقة معه".



وجهت صحفية ، سؤالا لوزير الخارجية السعودية، سؤالا حول ضغط الإملاءات الخارجية علي بعض الدول.

وتحدثت خلال كلمتها عن الخطوة الايجابية لقمة جدة في لم الشمل العربي، كما وجهت سؤالا لأمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلة اهتمام الشارع العربي بجلسات جامعة الدول العربية كما كان في الوقت السابق.

وقال ابو الغيط،:" لا اتفق مع هذا السؤال وقرأت مئات المقالات حول اهتمام الشارع العربي باجتماعات جامعة الدول العربية، كما أن مؤتمر قمة جدة يعكس مدى اهتمام المجتمع العربي بقضايا العرب وجامعة الدول العربية.