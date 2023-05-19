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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط : عودة سوريا لجامعة الدول شأن عربي | فيديو

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على رفض بعض الدول الخارجية قرار عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي والأمين العام العام لجامعة الدول العربية، عقب ختام القمة العربية بجدة،: "أتصور أنه يجب أن نعمل بمعزل عن رؤية القوى الخارجية فيما يتعلق بعودة سوريا للجامعة العربية".

وأضاف: "هذا أمر خاص بالدول العربية والشأن العربي، وسوريا من الدول المنشئة للجامعة العربية"، مؤكدا: "إذا استعادة دولة مقعدها فهذا شأن عربي".

وأشار: "علينا أن نسعى لإقناع الدول الأخرى بصحة المنهج العربي وأن هذه إرادة عربية ولا نسعى لصدام أو اختلاف مع القوى الخارجية".

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