رئيس حزب الاتحاد يطالب بالسماح للأحزاب بإنشاء شركات استثمارية

رفض رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عودة تمويل الدولة للأحزاب، لأنها تجعلها تابعة للدولة، متابعًا: "لكن يجب أن يكون هناك دعم لوجستي من خلال منحها المقرات وإعفاءات من فواتير المرافق، مثل قانون الجمعيات الأهلية الجديد".

وطالب "صقر" خلال ندوة "صدى البلد" بالسماح للأحزاب بفتح شركات اسثمارية من أجل تنويع مواردها وزيادتها، قائلا: " يجب أن يفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لعمل شركات اسثتمارية".

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة إلغاء قانون الأحزاب الحالي، فهو يحتاج إلى تغيير كلي، مقترحًا أن توضع فيه بنود متعلقة بالتنشئة السياسية للأجيال ويكون لها حضور في الجامعات ومراكز الشباب.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد: "نحتاج إلى ممارسة سياسية داخل الجامعات، وتعديل اللائحة الطلابية لأنها تمثل أزمة، يجب أن تتعلم الأجيال التنمية السياسية، وتمارس في الجامعات، ومن الضروري تجهيز الأجيال سياسيًا في ظل التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيًا، وهي مسألة أمن قومي.

وحول النظام الانتخابي، رأى رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن الجمع بين الثلاث نظم انتخابية هو الأفضل في الوقت الحالي، ليكون "نظام انتخابي مختلط": (القائمة المطلقة على مستوى الجمهورية للكوتة) و (القائمة النسبية على مستوى المحافظات) و(النظام الفردي).

وتحفظ رئيس حزب الاتحاد على القائمة المطلقة، قائلا: "فيها صعوية كبيرة على الأحزاب التي لا تمثل الأغلبية، أو الأحزاب المعارضة على وجه التحديد، حيث إنها لن تستطيع تكوين قائمة كاملة، خاصة وأنها ليس لديها إمكانية لا مادية ولا لوجوستية ولا بشرية تمكنها من ذلك".

وطالب رضا صقر أيضًا بتصغير الدوائر، حتى تتمكن الأحزاب من أداء دورها، وتستطيع تكوين قوائم انتخابية، لأن توسيع الدوائر يمثل صعوبة لغالبية الأحزاب.