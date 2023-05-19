مقدرات الدولة .. هل رؤية الأثار حرام باعتبارها أصناما؟.. المفتي يرد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التراث الإنساني من الوسائل الضرورية لمعرفة تاريخ وإنجازات العصور، لافتا إلى أن التراث أثر بشكل كبير على العلوم والصناعة والعمارة والفنون.

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة المذاع عبر قناة ”صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق أن الدين الإسلامي تعامل مع السياحة تعاملًا راقيًا؛ من باب التعارف وتبادل الثقافات والسير في الأرض، مثلا بـ عدد كبير من العلماء الرحالة في الفقه والتفسير والشريعة؛ الذين ترحلوا لطلب العلم.

مقدرات الدولة الأثرية

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة الأثرية؛ والتي تعود للعصور المختلفة، معلقا: مشاهدة الأثار مشروع ولا يحرِّمه الدين بل شجَّع عليه وأمر به لما فيه من العبرة بتاريخ الأمم.

وعلق الدكتور شوقي علام قائلا: النصوص الشرعية وردت بأنه يجور اتخاذ التماثيل إذا خلت عن هدف العبادة أو التقديس، وكان في اتخاذها منفعة ولو يسيرة، والحكم بالحرمة إنما هو خاص، ويكون إذا عزم صانعها على أن يضاهي بما يصنعه خلق الله تعالى، أو إذا اتُّخذت للعبادة ونحوها مما لا شك في حرمته.