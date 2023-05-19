أحمد موسى: القمة العربية انعقدت وسط تحديات وأزمات تواجهها المنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك العديد من اللقاءات تجرى حاليا بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في جدة برعاية أمريكية، وتم التوصل إلى إتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج “على مسؤوليتى”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه منذ اندلاع الحرب السودانية، ومصر استقبلت نحو 80 ألف مواطن سوداني عبر معابرها البحرية والبرية، بالإضافة إلى تقديم العديد من المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء السودانيين، بجانب عدد من الجاليات الأجنبية.

التحديات والأزمات

وأوضح موسى، أن انعقاد القمة العربية في جدة وسط العديد من التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة، كما أن فعاليات القمة العربية، شهدت جلسة عامة، عقبتها جلسة مغلقة، ثم البيان الختامي.

وأكمل: مشاركة الرئيس الأوكراني في القمة العربية تحول كبير ولكنه لا يؤثر على العلاقات مع روسيا، وكانت مشاركته بمثابة مفاجأة كبيرة ولم يتم الإعلان عنها سوى قبل ساعات من انعقاد القمة العربية.