المنيا.. إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي ملوي

أصيب 12 شخصا، جميعهم يقيمون في محافظة أسيوط إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 5916 تمناية بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 12 شخص يقيمون في محافظة أسيوط إلي مستشفي ملوي التخصصي، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، ونزيف وجروح.



انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.