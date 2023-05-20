وكيل موسيماني في القاهرة| سبب وحيد يقود مدرب الأهلي السابق لقلعة الزمالك.. ابحث عن الطموح

تداولت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، أنباءً تفيد بإمكانية ارتباط اسم المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي لنادي أهلي جدة السعودي، بتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم الكروي المقبل.

وجاءت هذه الأحاديث عقب تأكيد تقارير صحفية عن وجود خمس وجهات محتملة أمام موسيماني بعد رحيله عن الفريق السعودي بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

ويعد موسيماني من المدربين الناجحين في الكرة الأفريقية، حيث درب العديد من الأندية الكبيرة وحقق معها نتائج مميزة، وتشير بعض التقارير إلى أن الزمالك يبحث عن مدرب مميز يقود الفريق في الموسم المقبل، وأن موسيماني قد يكون من بين المرشحين، على الرغم من تعاقد الأخير مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التطورات والأحداث المتعلقة بمستقبل موسيماني وتدريبه لأحد الأندية الكبيرة في المنطقة.



طلبات موسيماني للموافقة على قيادة الزمالك

وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن 3 أمور يحتاجها موسيماني، من أجل الموافقة على عرض الزمالك، وذلك وفقًا للمفاوضات الجارية بين الجانبين حاليًا.



وقال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية، أن موسيماني سيوافق على تدريب الزمالك في حالة تلبية مطالبه المادية، بالإضافة إلى الشروط التعاقدية الخاصة به، بجانب أمر ثالث مهم هو التعاقد مع اللاعبين الذين يرغب بهم.

وأشار عبد الهادي إلى أنه في حالة تلبية إدارة نادي الزمالك هذه الأمور سيوافق موسيماني على تدريب الفريق فورًا، موضحا أن موسيماني صديقه ويعرف هذا الأمر جيدًا.



موسيماني يرفض صفقات مرتضي منصور

وقال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن نادي الزمالك يتفاوض مع بيتسو موسيماني لتدريب الزمالك، ورفض موسيماني صفقات المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور، تعاقد مع عدة صفقات خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، فيما لم تنجح مع الأبيض، وسط تراجع الأداء، ووداع جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

وهناك ثلاث أندية أخرى تهدف لضم موسيماني لتدريبهم منها فريق الوداد المغربي الذي فاز على المارد الأحمر الموسم الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أن الرجاء المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وأحد فرق السعودية يهددون قدوم موسيماني للزمالك في ظل رغبتهم أيضا بالتعاقد معه.

وموسيماني يعد من بين 5 مدربين يفاضل بينهم الاتحاد النيجيري لقيادة النسور خلفا للبرتغالي خوسيه بيسيرو.

وتولى موسيماني تدريب النادي الأهلي وحقق مع الفريق انجازات غير مسبوقة.

ويعتبر أول مدرب إفريقي يتولي قيادة الأهلي، وقاده في 102 مباراة في مختلف المسابقات، فاز في 61 مباراة وخسر 11، وحقق التعادل 30 مرة.

وسجّل المارد الأحمر تحت قيادة موسيماني 189 هدفًا، واستقبلت شباكه 75.

وحصد موسيماني مع الأهلي 6 ألقاب: دوري أبطال أفريقيا (مرتان)، السوبر الأفريقي (مرتان)، الدوري المصري، كأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية (مرتان).



وكان موسيماني أعلن السبت الماضي رحيله عن النادي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، رغم عدم انتهاء مباريات الفريق، حيث يتبقى 4 مباريات للأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وأكدت الصحيفة السعودية أن مستحقات موسيماني وطاقم المساعدين تبلغ مليونا و100 ألف دولار، دون وجود شرط جزائي.

ويسعى مسؤولو الأهلي لتغيير المدرب وجهازه الفني بعد نهاية الموسم، من أجل التعاقد مع مدرب آخر يملك اسما كبيرا، من أجل إعادة الفريق للمنافسة مجددا على الألقاب الكبرى.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم عودته لدوري المحترفين السعودي قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

سبب قد يدفع موسيماني للموافقة على قيادة الزمالك

ومن أهم الأسباب التي قد تدفع موسيماني للموافقة على قيادة الزمالك، هو بالتأكيد نفس السبب الذي قاده لتولي مسئولية الأهلي المصري والأهلي السعودى، وهو أن موسيماني يعشق التحديات فمع الأهلي المصري قاده لتحقيق أرقام قياسية وكسر عقدة المدرب الإفريقي وتغلب على صان داونز والزمالك، نفس الآمر مع الأهلي السعودي فنجح في قيادته للصعود لدوري الدرجة الأولى بعد سنوات.



أوسوريو يطلب ضم ظهير أيسر

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ضم أفضل اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة في المراكز التي تعاني من النقص العددي.

كما طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق ضم ظهير أيسر في اسرع وقت خاصة بعد إصابة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.





طريقة أوسوريو تقربه من الرحيل عن الزمالك

وكان الزمالك تعاقد مؤخرًا مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعقد لمدة موسم وأربعة أشهر، إلا أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر تحت قيادة المدرب الجديد.

وتعرض أوسوريو لانتقادات بسبب طريقة اللعبة التي يريد تنفيذها مع الزمالك، والتي يرى أغل المحللين وعشاق القلعة البيضاء إنها لا تناسب قدرات لاعبي الفارس الأبيض في الفترة الحالية.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 46 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

فرج عامر يكشف مفاجأة

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "وكيل أعمال موسيماني في القاهرة لسبب غير معروف!".