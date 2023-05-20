عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

وكيل موسيماني في القاهرة| سبب وحيد يقود مدرب الأهلي السابق لقلعة الزمالك.. ابحث عن الطموح

موسيماني
موسيماني

تداولت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، أنباءً تفيد بإمكانية ارتباط اسم المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي لنادي أهلي جدة السعودي، بتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم الكروي المقبل.
 وجاءت هذه الأحاديث عقب تأكيد تقارير صحفية عن وجود خمس وجهات محتملة أمام موسيماني بعد رحيله عن الفريق السعودي بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

ويعد موسيماني من المدربين الناجحين في الكرة الأفريقية، حيث درب العديد من الأندية الكبيرة وحقق معها نتائج مميزة، وتشير بعض التقارير إلى أن الزمالك يبحث عن مدرب مميز يقود الفريق في الموسم المقبل، وأن موسيماني قد يكون من بين المرشحين، على الرغم من تعاقد الأخير مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

 ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التطورات والأحداث المتعلقة بمستقبل موسيماني وتدريبه لأحد الأندية الكبيرة في المنطقة.
 

 

طلبات موسيماني للموافقة على قيادة الزمالك

 

وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن 3 أمور يحتاجها موسيماني، من أجل الموافقة على عرض الزمالك، وذلك وفقًا للمفاوضات الجارية بين الجانبين حاليًا.

 وقال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية، أن موسيماني سيوافق على تدريب الزمالك في حالة تلبية مطالبه المادية، بالإضافة إلى الشروط التعاقدية الخاصة به، بجانب أمر ثالث مهم هو التعاقد مع اللاعبين الذين يرغب بهم.

وأشار عبد الهادي إلى أنه في حالة تلبية إدارة نادي الزمالك هذه الأمور سيوافق موسيماني على تدريب الفريق فورًا، موضحا أن موسيماني صديقه ويعرف هذا الأمر جيدًا.
 
موسيماني يرفض صفقات مرتضي منصور
وقال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن نادي الزمالك يتفاوض مع بيتسو موسيماني لتدريب الزمالك، ورفض موسيماني صفقات المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور، تعاقد مع عدة صفقات خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، فيما لم تنجح مع الأبيض، وسط تراجع الأداء، ووداع جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

وهناك ثلاث أندية أخرى تهدف لضم موسيماني لتدريبهم منها فريق الوداد المغربي الذي فاز على المارد الأحمر الموسم الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أن الرجاء المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وأحد فرق السعودية يهددون قدوم موسيماني للزمالك في ظل رغبتهم أيضا بالتعاقد معه.

وموسيماني يعد من بين 5 مدربين يفاضل بينهم الاتحاد النيجيري لقيادة النسور خلفا للبرتغالي خوسيه بيسيرو.

وتولى موسيماني تدريب النادي الأهلي وحقق مع الفريق انجازات غير مسبوقة.

ويعتبر أول مدرب إفريقي يتولي قيادة الأهلي، وقاده في 102 مباراة في مختلف المسابقات، فاز في 61 مباراة وخسر 11، وحقق التعادل 30 مرة.

وسجّل المارد الأحمر تحت قيادة موسيماني 189 هدفًا، واستقبلت شباكه 75.

وحصد موسيماني مع الأهلي 6 ألقاب: دوري أبطال أفريقيا (مرتان)، السوبر الأفريقي (مرتان)، الدوري المصري، كأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية (مرتان).


وكان موسيماني أعلن السبت الماضي رحيله عن النادي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، رغم عدم انتهاء مباريات الفريق، حيث يتبقى 4 مباريات للأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وأكدت الصحيفة السعودية أن مستحقات موسيماني وطاقم المساعدين تبلغ مليونا و100 ألف دولار، دون وجود شرط جزائي.

ويسعى مسؤولو الأهلي لتغيير المدرب وجهازه الفني بعد نهاية الموسم، من أجل التعاقد مع مدرب آخر يملك اسما كبيرا، من أجل إعادة الفريق للمنافسة مجددا على الألقاب الكبرى.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم عودته لدوري المحترفين السعودي قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

سبب قد يدفع موسيماني للموافقة على قيادة الزمالك 

ومن أهم الأسباب التي قد تدفع موسيماني للموافقة على قيادة الزمالك، هو بالتأكيد نفس السبب الذي قاده لتولي مسئولية الأهلي المصري والأهلي السعودى، وهو أن موسيماني يعشق التحديات فمع الأهلي المصري قاده لتحقيق أرقام قياسية وكسر عقدة المدرب الإفريقي وتغلب على صان داونز والزمالك، نفس الآمر مع الأهلي السعودي فنجح في قيادته للصعود لدوري الدرجة الأولى بعد سنوات.
 

أوسوريو يطلب ضم ظهير أيسر

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ضم أفضل اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة في المراكز التي تعاني من النقص العددي.

كما طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق ضم ظهير أيسر في اسرع وقت خاصة بعد إصابة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.


 

طريقة أوسوريو تقربه من الرحيل عن الزمالك

 

وكان الزمالك تعاقد مؤخرًا مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعقد لمدة موسم وأربعة أشهر، إلا أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر تحت قيادة المدرب الجديد.

وتعرض أوسوريو لانتقادات بسبب طريقة اللعبة التي يريد تنفيذها مع الزمالك، والتي يرى أغل المحللين وعشاق القلعة البيضاء إنها لا تناسب قدرات لاعبي الفارس الأبيض في الفترة الحالية.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 46 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

 

 فرج عامر يكشف مفاجأة

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "وكيل أعمال موسيماني في القاهرة لسبب غير معروف!".

الزمالك اهلي جدة مرتضى منصور الرجاء المغربي النادي الأهلي فرج عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

تحرك برلماني عاجل ضد أوفر برايس الأجهزة الكهربائية.. ونواب: يكلف المواطن أعباء إضافية

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

موضوعات متعلقة

مباشرة الآن| مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي إفريقيا.. تابع لحظة بلحظة

ابن ناس وبناته مايعرفوش عربي| القصة الكاملة للهجوم على شريف عامر.. والسبب مداخلة “الزعيم”

العصر الصاوي| مصرية تجري فحصاً جينياً للتعرف على أصلها.. فاكتشفت مفاجأة

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

الأزمات تلاحقه في فرنسا| مصطفى محمد يرفع شعار المبادئ.. فهل يتبخر حلمه؟ أم "نانت" هو الخاسر؟

تشجيع الزمالك ضار بالصحة| حكاية روشتة قلبت السوشيال ميديا: "جمد قلبك وشجع الأهلي"

70 ألف وظيفة جديدة في الحكومة بـ 4 مليارات جنيه.. تعرف على التخصصات المطلوبة| تفاصيل

إعفاء الذهب من الجمارك| الشعبة تصدم الجميع بشأن الأسعار عقب القرار.. وهل الألماظ مشمول؟

ترشيحاتنا

وكيل موسيماني في القاهرة| سبب وحيد يقود مدرب الأهلي السابق لقلعة الزمالك.. ابحث عن الطموح

يوسف أسامة المفتاح.. صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي

أسوأ فيضانات منذ قرن.. 20 ألف شخص يهجرون منازلهم في إيطاليا |فيديو

وقفة تضامنية في مدينة هيسلهولم السويدية بمناسبة الذكرى 75 للنكبة

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب فورا| 5 أعراض مثيرة للدهشة لمرض سلس البول

هند صبري تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها بنات ألفة بمهرجان كان السينمائي

أب يزوج ابنتيه بدولار واحد.. اعرف التفاصيل

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ