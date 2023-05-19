وزير البترول الأسبق: مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أهمية التصنيع الزراعي، لافتا إلى أن أسعار الطماطم المجففة في أوروبا مرتفعة للغاية؛ بسبب مواصفاتها القاسية، ولكنها ذات مذاق عالٍ جدا، بالإضافة إلى العنب والفواكه، في حين أن مصر تصدر بعض المحاصيل على استحياء.

وأضاف المهندس أسامة كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم، ولكنها ليست أكبر مصدر؛ بسبب إهدار أكثر من 30% من المحصول في أثناء جمعه وتخزينه، بسبب ضعف التكنولوجيا لدينا.

وطالب وزير البترول الأسبق، بضرورة إنشاء مبردات ومصانع بالقرب من الأراضي وأماكن زراعة محصول التمور، لافتا إلى أن الوادي الجديد من أفضل المناطق لإقامة هذا المشروع عليها، وتجهيزها؛ من خلال إنشاء عدد من مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات التحلية.