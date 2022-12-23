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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير البترول الأسبق: الرئيس السيسي يتابع اكتشافات الغاز بشكل يومي

محمد موسي
محمد موسي

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاطمئنان بنفسه على توافر السلع الغذائية والاكتشافات الجديدة للغاز بالبحر المتوسط لأنها أحد السلع الاستراتيجية، فالطاقة يعول عليها في جميع القطاعات الصناعية مما تستدعي متابعة يومية من القيادة السياسية.

وأكد المهندس أسامة كمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أهمية ترسيم الحدود التي ساهمت في زيادة رقعة الاكتشافات لتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصر الدولة الوحيدة في منطقة شرق المتوسط التي تمتلك بنية أساسية جاهزة لاستقبال كل ما ينتج من اكتشافات الغاز.

تابع وزير البترول الأسبق، استثمارات مصر في قطاع البترول تبلغ قيمتها 10 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاستغلال الاقتصادى والتنموى الأمثل لموارد مصر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة التصدير، لدعم الناتج القومي.
 

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