أحمد موسى: سوريا تحتاج استقرار الوضع السياسي الداخلي.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركا مستمرا في الملف السوري لحماية مصالح الأشقاء السوريين.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج “على مسؤوليتى”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”أن مشاركة الرئيس السورى بشار الأسد فى القمة العربية بعد غياب 12 عاما مفاجأة القمة العربية.

وأكد أحمد موسى أن سوريا تحتاج استقرار الوضع السياسي الداخلي بجانب عملية الإصلاح، الأمر الذي يؤدي إلى عودة المواطنين السوريين لبلادهم مرة أخرى، لكن الأمر يحتاج لوقت طويل.

حسن استقبال الوفود

ووجه في تغطية خاصة للقمة العربية بجدة، الشكر للمملكة العربية السعودية على حسن استقبال الوفود.

وعلق أحمد موسى قائلا: الإعلام العربي والدولي كله موجود لتغطية القمة التي يحضرها القادة والزعماء، منوها أنه تم تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بتغطية القمة ونقل كل رسائلها.