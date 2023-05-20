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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

يحصد ملايين المشاهدات.. مقطع فيديو لشركة طيران تزن عملائها.. أعرف القصة

صدى البلد

في واقعة أثارت استغراب رواد السوشيال ميديا أثار فيديو على "تيك توك" حصد 1.6 مليون متابعة قام أحد المسافرين بنشره على السوشيال ميديا بسبب قيام شركة طيران أميركية بالطلب من مسافرة سمينة من معرفة وزنها عن طريق الصعود على ميزان الأمتعة قبل السماح لها بالصعود إلى الطائرة أو القيام بمنعها من ذلك، في حادثة غريبة أثار استغراب المسافرين المتواجدين في المكان، وقيام أحدهم بتصوير مقطع فيديو قصير والقيام بنشره على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأثارت الواقعة  استغراب رواد السوشيال الذين شاهدوا الفيديو حيث لم يسبق أن قامت أي  شركة طيران بتحديد وزناً محدداً للمسافر، أو قامت بمنع أحد البدناء المسافرين  من السفر أو الصعود على متن الرحلات الجوية.

وفقا لتقرير نشرته جريدة "إندبندنت" البريطانية، أشارت شركة الطيران  إنها مضطرة لمعرفة أوزان الركاب لصغر حجم الطائرة  ولسلامة الركاب.

السوشيال ميديا تيك توك شركة طيران أميركية مقطع فيديو

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